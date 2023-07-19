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07:18

Происшествия

На 29-м км МКАД перевернулся грузовик, движение затруднено

Видео: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На внешней стороне 29-го километра МКАД перевернулся грузовой автомобиль. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На месте уже работают оперативные службы города, они уточняют обстоятельства произошедшего, а также информацию о возможных пострадавших.

В Дептрансе предупредили, что в связи с ДТП на данном участке затруднено движение. Автомобилистов призвали заранее выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось о ДТП с участием двух легковых автомобилей, которое произошло вечером 18 июля на трассе Хабаровск – Владивосток в Приморском крае.

В результате аварии погиб ребенок 2016 года рождения. Кроме того, различные травмы получили оба водителя и восемь пассажиров, из которых трое несовершеннолетние.

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