На 29-м км МКАД перевернулся грузовик, движение затруднено

На внешней стороне 29-го километра МКАД перевернулся грузовой автомобиль. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На месте уже работают оперативные службы города, они уточняют обстоятельства произошедшего, а также информацию о возможных пострадавших.

В Дептрансе предупредили, что в связи с ДТП на данном участке затруднено движение. Автомобилистов призвали заранее выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось о ДТП с участием двух легковых автомобилей, которое произошло вечером 18 июля на трассе Хабаровск – Владивосток в Приморском крае.

В результате аварии погиб ребенок 2016 года рождения. Кроме того, различные травмы получили оба водителя и восемь пассажиров, из которых трое несовершеннолетние.