Закрасивший дорожную разметку в Подмосковье мужчина привлечен к ответственности

Видео: телеграм-канал Mash

Полицейские привлекли к административной ответственности мужчину, который закрасил дорожную разметку в Ленинском городском округе. Об этом сообщает начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, правоохранители провели мониторинг Сети, где нашли видео, на котором мужчина закрашивает дорожную разметку, и установили личность правонарушителя.

"Им оказался местный житель 1996 года рождения", – цитируют Петрову в телеграм-канале регионального ГУ МВД.

Она добавила, что протокол был составлен по статье "Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений".

Ранее Сергей Собянин рассказал, как переразметка позволяет улучшить движение на дорогах Москвы. По его словам, шесть новых разворотов на Садовом кольце уменьшают перепробеги от 2 до 6 километров.

Мэр объяснил, что благодаря разворотам можно прокладывать новые маршруты до Олимпийского проспекта, улицы Петровки, проспекта Академика Сахарова и Старой Басманной улицы.

