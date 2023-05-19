ВСУ обстреляли Кореневский район Курской области

Фото: РИА Новости/пресс-служба губернатора Курской области

Кореневский район Курской области подвергся обстрелу со стороны украинских военных. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Сегодня со стороны ВСУ обстрелян Кореневский район. Всего насчитали восемь прилетов. <...> Наши военные наносят ответные удары по огневым точкам противника", – написал он.

По его словам, повреждены оказались линии электропередачи и ограждение электроподстанции. В результате без света остались жители сел Троицкого, Гордеевка и Внезапного. Старовойт подчеркнул, что аварийные бригады приступят к устранению последствий обстрела при первой возможности.

Накануне ВСУ обстреляли село Нижнее Березово в Шебекинском округе Белгородской области. В результате погибли два человека, еще один местный житель в тяжелом состоянии был госпитализирован.

