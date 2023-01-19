Мужчину застрелили около здания полиции в Иванове – СМИ

Фото: телеграм-канал "Полиция37 Иваново"

Неизвестный застрелил мужчину на улице в Иванове. Все произошло недалеко от местного управления МВД, сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, когда 32-летний местный житель вышел из магазина на улице Кузнецова, к нему подъехала машина.

"Из окна [машины] в мужчину выстрелили несколько раз, предположительно, из пистолета Макарова", – говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина скончался на месте, а стрелявший скрылся с места преступления.

Как сообщает пресс-служба местного управления МВД, на месте происшествия работают следователи.

"На улице Кузнецова погиб 32-летний мужчина. Обстоятельства его смерти изучают сотрудники <...> уголовного розыска, эксперты-криминалисты", – говорится в сообщении.

В пресс-службе СУ СК РФ по Ивановской области, в свою очередь, сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.

"Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, совершившего особо тяжкое преступление", – сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Петербурге мужчину застрелили во время свадьбы. В ходе мероприятия между двумя мужчинами возник конфликт, после этого один из них выстрелил в другого не менее пяти раз из травматического пистолета.

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