Повредившим двери квартир родственников военкоров в Петербурге обещали 1,5 тыс рублей

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Двум подросткам, которые повредили двери квартир родственников военкоров Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина в Санкт-Петербурге, обещали за это 1,5 тысячи рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По ее словам, несовершеннолетние вступили в контакт с неизвестным через мессенджер, который дал им задание и попросил прислать фотоотчет. Личность заказчика преступления еще устанавливается, отметили в ведомстве.

17 декабря Сапоньков заявил, что злоумышленники залили его дверь монтажной пеной, а затем позвонили по телефону. Об аналогичном инциденте рассказал военкор "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин, добавив, что написал заявление в полицию.

Позже сотрудники полиции задержали подростков. По данному инциденту возбуждены уголовные дела по статьям 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества") и 213 УК РФ ("Хулиганство").