В школе № 1512 заявили, что ПЦР-исследования воды и сотрудников не выявили вирусов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Предварительно установлено, что ПЦР-исследования воды и сотрудников не выявили вирусов в столичной школе № 1512, где зафиксировали случаи кишечной инфекции, сообщила директор образовательного учреждения Елена Дегтярева Агентству "Москва".

"Всем обратившимся в поликлинику оказана необходимая помощь амбулаторно. Течение заболевания легкое, дети идут на поправку", – заявила директор.

По ее словам, представители столичного управления Роспотребнадзора проверили суточную пробу питания, воды из всех кулеров, проверили смывы поверхностей и анализы у работников пищеблока и сотрудников школы, которые находятся в контакте с детьми.

Немногим ранее образовательную деятельность школы № 1512 приостановил Роспотребнадзор после зарегистрированных случаев инфекции. Сотрудники столичного СК также подключились к проверке. Сейчас следователи проводят мероприятия, направленные на выявление обстоятельств произошедшего.

По данным ведомства, ученики почувствовали недомогание, выпив воду из кулера. В связи с этим было принято решение о возбуждении уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Всего на момент прекращения работы учреждения в поликлинику обратились 30 человек из 12 разных классов.