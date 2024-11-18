СК арестовал имущество родственников командира ВСУ в Крыму

Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет (СК) России арестовал имущество родственников одного из командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Щепцова по делу об организации атак по крымским объектам с помощью безэкипажных катеров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации СКР, командир ВСУ с ноября прошлого года по март этого года подготовил план четырех терактов на объектах в Крыму и Черном море с помощью безэкипажных катеров, оснащенных взрывчаткой. В результате погиб мирный житель, а государству был причинен многомиллионный ущерб.

В целях обеспечения приговора, направленного на взыскание штрафа, суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте имущества родственников Щепцова, проживающих в Крыму. Арест был наложен на земельные участки и коммерческую недвижимость, общая стоимость которых составляет свыше 19 миллионов рублей. При этом в ведомстве подчеркнули, что доходы от указанного имущества использовались для финансирования терроризма.

СКР продолжает расследование уголовного дела по обвинению Щепцова в совершении терактов в Крыму. По ходатайству следствия его заочно арестовали и объявили в межгосударственный розыск.

Ранее СК заочно предъявил обвинения бывшему первому заместителю командующего Нацгвардией Украины Александру Кривенко и бывшему начальнику Главного управления разведки украинского Минобороны Юрию Павлову за преступления, совершенные в отношении мирного населения и российских военнослужащих на территории России и Украины. В результате их действий погибли и пострадали 132 человека.

Вместе с тем к концу подошло расследование по делу командира 79-й десантно-штурмовой бригады полковника Валерия Курача, обвинение которому также было предъявлено заочно. В 2019 году он приказал артиллерии прицельно обстрелять село Саханка в ДНР, из-за чего погиб мирный житель и были разрушены жилые дома.

