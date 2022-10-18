Адвокат рассказал, какое наказание грозит поджегшим россиянку подросткам

Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

Младший мальчик избежит уголовной ответственности, так как еще не достиг 14 лет, а 16-летний подросток будет отбывать наказание в колонии, сообщил "Ленте.ру" адвокат, кандидат юридических наук Геннадий Нефедовский.

"Максимальное наказание для подростка, которому 16 лет, – 10 лет лишения свободы, больше у нас малолетним не дают", – уточнил правозащитник.

По словам адвоката, 16-летнему подростку могут назначить меньший срок ввиду того, что он признал вину и пытался потушить огонь. При этом, как пояснил Нефедовский, до совершеннолетия мальчик будет в воспитательной колонии, а когда ему исполнится 18 лет, его переведут во взрослую.

"Мальчику 12 лет ничего не может быть, он не подлежит уголовной ответственности, у нас она с 14 лет", – объяснил адвокат.

Он уточнил, что для родителей 12-летнего подростка назначат штраф, самого ребенка могут поставить на учет, также возможна проверка его психического состояния.

Убийство произошло 16 октября в Свердловской области. Тело пожилой женщины с признаками насильственной смерти в виде многочисленных травм головы и туловища, а также со следами ожогов было найдено около дома на улице 40 лет Октября в Алапаевске.

Позднее следователям удалось установить, что на местную жительницу напали два подростка 16 и 12 лет. По данному факту было возбуждено уголовное дело.



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