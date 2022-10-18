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Новости

18 октября, 19:05

Происшествия

Шереметьево проверит сообщения о сотруднике, разрешавшем брать жидкости в стерильную зону

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Шереметьево организовали проверку после сообщений о сотруднике аэропорта, который за деньги разрешал пассажирам брать с собой жидкости в стерильную зону, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

"По данному событию в настоящее время проводится проверка", – говорится в сообщении.

Информация о данном инциденте появилась в ряде телеграм-каналов. Якобы правоохранительными органами был проведен эксперимент, который подтвердил сообщения пассажиров. После этого мужчину задержали, а после уволили.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали грузчика, который украл около 21 миллиона рублей из багажа двух пассажиров в аэропорту Шереметьево. Отмечалось, что злоумышленник совершил кражу во время погрузки багажа рейса Москва – Бишкек.

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