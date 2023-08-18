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17:56

Происшествия

Четырехлетняя девочка попала в реанимацию после укуса змеи в Санкт-Петербурге

Фото: 123RF/maykal

В Санкт-Петербурге четырехлетняя девочка была доставлена в отделение реанимации после укуса змеи. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по здравоохранению города.

Девочку доставили в Детский городской центр высоких медицинских технологий имени К. А. Раухфуса в Кировском районе в тяжелом состоянии.

В комитете по здравоохранению добавили, что с начала 2023 года в городе от укуса змей пострадали 26 граждан, из них шесть – дети. Среди малолетних детей летальных исходов не обнаружено. В прошлом году статистика была чуть меньше: пострадали 24 человека, из них было двое детей.

Ранее из Талдомской центральной районной больницы выписали 12-летнюю девочку, которую укусила гадюка. Девочка провела в медучреждении почти неделю. Ее самочувствие улучшилось и она отправилась домой.

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