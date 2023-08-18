Доклад об избиении ребенка в Котельниках представят в центральный аппарат СК РФ

Фото: телеграм-канал Readovka

Доклад о ходе расследования уголовного дела об избиении ребенка в Котельниках представят в центральный аппарат Следственного комитета РФ. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Следственные органы возбудили уголовное дело о хулиганстве (статья 213 Уголовного кодекса РФ). На размещенных в интернете видеокадрах заметно, как житель Котельников нанес удары руками и ногами по голове и тему мальчика во дворе одного из домов.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления ведомства по Подмосковью Александру Старикову проинформировать его о ходе расследования дела и обстоятельствах случившегося. Результаты были поставлены на контроль в центральном аппарате.

17 августа стало известно об избиении тренером по боксу ребенка в Котельниках. По данным СМИ, пострадавшему мальчику 12 лет. Инцидент произошел, когда тот, сидя у подъезда, резал арбуз.

Глава Лаборатории психологии здоровья НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс предположил, что причиной нападения мог стать необоснованный гнев, вызванный тем, что в сознании мужчины просто нет сценария, при котором ребенок может его оскорбить. В противном случае он бы отшутился или решил ситуацию иначе.

"Московский патруль": тренер по боксу избил ребенка в подмосковных Котельниках