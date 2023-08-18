Южная Корея выдала РФ обвиняемого в финансировании террористов ИГИЛ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Южная Корея выдала России Шакиржона Улпиджанова, которого обвиняют в финансировании террористов из "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Улпиджанова депортировали в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД РФ.

По предварительной информации, преступление было совершено на территории Южной Кореи. Мужчина предоставил деньги участнику террористической группировки, которые впоследствии были потрачены на приобретение огнестрельного оружия.

Уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности" было возбуждено в январе этого года. В марте Улпиджанова задержали на территории Южной Кореи.

"Генеральной прокуратурой Российской Федерации НЦБ Интерпола МВД России дано поручение об организации процедуры депортации разыскиваемого. Сегодня он передан представителям российской полиции для доставки в Москву", – сообщила Ирина Волк.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что с февраля 2022 года в Российской Федерации правоохранительные органы и спецслужбы предотвратили 188 террористических преступлений.

По данным комитета, на фоне СВО появились новые террористические угрозы, которые исходят от спецслужб Украины. Киев совместно с западными странами пропагандируют идеи терроризма и неонацизма.