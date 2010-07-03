ТРЦ "Океания" эвакуировали из-за угрозы взрыва

Фото: телеграм-канал "Московские новости"

Торгово-развлекательный центр "Океания" на Кутузовском проспекте эвакуировали, передает ТАСС.

Как уточнили в экстренных службах, поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва. Посетителей и сотрудников ТРЦ вывели из здания, сейчас его проверяют.

15 августа в Москве прошла эвакуация из центрального офиса "Роснефти" на Софийской набережной. По неподтвержденным данным, неизвестный отправил на горячую линию для акционеров сообщение об угрозе взрыва.

7 августа здания Тверского и Мещанского районных судов столицы также эвакуировали из-за угрозы взрыва. Аналогичные сведения поступали и в Пресненский суд.