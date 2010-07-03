В Москве эвакуировали сотрудников центрального офиса "Роснефти"

Фото: телеграм-канал Московские новости

В Москве прошла эвакуация из центрального офиса "Роснефти" на Софийской набережной, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В пресс-службе нефтяной компании от комментариев отказались. "Компания не комментирует ситуацию, так как работают правоохранительные органы", – заявил представитель компании.

По неподтвержденным данным, неизвестный отправил на горячую линию для акционеров сообщение об угрозе взрыва.

7 августа в зданиях Тверского и Мещанского районных судов столицы прошла эвакуация из-за угрозы взрыва. Угрозы поступали и в Пресненский суд.