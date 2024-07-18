Actu17: в Париже эвакуировали пассажиров метро из-за человека с поясом смертника

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Французский спецназ оцепил станцию метро "Насьон" в Париже после поступления информации о подозрительном человеке, у которого якобы был с собой пояс смертника. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на портал Actu17.

Несмотря на эвакуацию пассажиров, подозреваемого не удалось обнаружить, уточнило издание.

Очевидцы заметили мужчину в одном из вагонов на станции. На место происшествия были отправлены саперы, а движение поездов остановлено.

В свою очередь, источник в полиции заявил, что информации о том, действительно ли подозреваемый имел при себе взрывчатку или оружие – нет. Портал также предположил, что тревога может быть ложной, а подозрительным мужчиной мог оказаться пассажир с гипсом.

Ранее в МЧС РФ рассказали пассажирам о безопасных местах в поезде при теракте. По данным ведомства, лучше всего садиться в конец или середину поезда. При теракте террористы, скорее всего, будут использовать первые вагоны. А остальные вагоны догоняют головной, поэтому при его подрыве есть риск понести максимальное число потерь.