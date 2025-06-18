Силы ПВО за ночь сбили 48 украинских БПЛА над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 48 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны.

Уточняется, что 14 вражеских БПЛА самолетного типа были ликвидированы над Брянской областью, еще 11 – над Курской областью и 10 – над Орловской областью. Также 5 дронов были сбиты в небе над Белгородской областью, 3 – над Тульской и еще 2 – над Калужской областью.

При этом за прошедшую ночь 2 украинских дрона ликвидированы над Московским регионом и еще 1 – в Липецкой области.

Предыдущей ночью, 17 июня, российские силы ПВО уничтожили сразу 147 украинских БПЛА. Из них 43 дрона были уничтожены над Брянской областью. Остальные воздушные цели оказались ликвидированы в небе над Курской, Липецкой, Орловской, Воронежской, Тверской, Белгородской, Тамбовской, Тульской областями и над территорией Московского региона.

