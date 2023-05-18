В Биробиджане арестовали подозреваемого в работе на украинские спецслужбы

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В Биробиджане арестовали мужчину, подозреваемого в сборе информации для Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Еврейской автономной области сообщает РИА Новости.

Согласно данным ведомства, представитель спецслужбы Украины привлек мужчину к сотрудничеству на материальной основе. Биробиджанец выполнял задания, связанные со сбором сведений о деятельности ВС РФ в зоне спецоперации.

Кроме того, мужчина искал исполнителей для совершения диверсий на транспортной инфраструктуре. Всю полученную информацию подозреваемый передавал в СБУ.

"Следственным подразделением УФСБ России по Еврейской автономной области в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной или иностранной организацией")", – указано в сообщении.

По ходатайству следствия мужчину арестовали. Ему грозит до 8 лет тюремного заключения.

Ранее сотрудники ФСБ задержали гражданку Украины, которая собирала и передавала иностранной разведке информацию о Вооруженных силах России. 25-летняя женщина сотрудничала с иностранными спецслужбами.