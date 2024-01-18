Два человека пострадали в результате нападения на лицей во Франции – СМИ

Фото: 123RF/joseh51

Учительница и ученик пострадали в результате нападения на лицей на западе Франции. Как отмечает местная газета Parisien со ссылкой на правоохранителей, в здание ворвались два человека в масках.

"Один ученик и одна учительница получили легкие ранения в четверг утром, когда два человека в масках ворвались в лицей имени Маргариты де Валуа в Ангулеме и скрылись с места преступления", – говорится в материале.

По данным СМИ, злоумышленники напали около 10:00 по местному времени, когда в образовательном учреждении был перерыв. Они начали распылять в одного из учеников слезоточивый газ. После того как педагог вмешался в ситуацию, нападавшие решили сбежать. Злоумышленники ударили по голове учительницу, которая попыталась их задержать.

Ученик, пострадавший от слезоточивого газа, не знает, как объяснить нападение на него. Полиция оперативно приехала на место случившегося и оцепила здание. Через некоторое время школьники вернулись к занятиям.

Ранее американские правоохранители подтвердили гибель одного учащегося в результате стрельбы в школе города Перри штата Айова. Уточнялось, что погиб ученик шестого класса. Также различные ранения получили еще четверо учащихся и сотрудник школьной администрации.

Огонь открыл 17-летний ученик этой школы Дилан Батлер. Он был вооружен помповым ружьем и пистолетом. Самого Батлера полицейские нашли с ранением, которое он причинил себе сам.



Уголовное дело завели на петербургского школьника, который открыл стрельбу по ученикам