18:36Происшествия
Блогер Максимовская госпитализирована после падения с восьмого этажа в Москве – СМИ
Фото: Фото: Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией)/finesslovesosa
Треш-блогер Юлия Максимовская госпитализирована после падения с восьмого этажа в Москве. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на осведомленный источник.
Девушка находится в реанимации. Собеседник издания уточнил, что ее состоянию ничего не угрожает. У нее диагностирован перелом ноги.
В медицинском учреждении также подтвердили информацию о госпитализации Максимовской. Об этом сообщает Starhit.
"Она лежит в травматологии. Как себя чувствует? Представления не имею. Приходите в больницу и все узнаете", – заявили в приемном отделении.
Избранник пострадавшей – рэпер Паша Техник – от комментариев отказался.
Ранее стало известно, что треш-блогера Юлию Максимовскую, известную в Сети под фамилией Финесс, задержали в столице. Поводом послужило то, что девушка пришла в одну из точек общепита с ножом и стала угрожать неизвестному мужчине. Все это она снимала на видео.
По факту происшествия против нее, предположительно, возбудили уголовное дело о хулиганстве.
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