Семь человек пострадали в ДТП под Тамбовом

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Семь человек получили травмы в результате ДТП в Знаменском районе Тамбовской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Авария произошла на трассе Тамбов — Сампур. Микроавтобус "Газель", следовавший по маршруту Каменка – Тамбов, съехал в кювет и перевернулся.

Пострадавших госпитализировали в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки в Тамбове. Движение на трассе не перекрывалось.

Ранее четыре человека погибли и четыре пострадали в ДТП в Бурятии. Там автомобиль, которым управлял молодой человек без водительских прав, врезался в дерево и опрокинулся.