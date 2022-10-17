Студента задержали после кражи сумки у пенсионерки на станции метро "Кузьминки"

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Сотрудники полиции задержали студента по подозрению в краже сумки у пожилой пассажирки в вагоне поезда на станции метро "Кузьминки" в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале "МВД МЕДИА".

"В утреннее время при проезде по Таганско-Краснопресненской линии метро злоумышленник приметил пожилую женщину с сумкой-тележкой, стоявшую около входных дверей вагона. В тот момент, когда двери открылись и она отвлеклась на других пассажиров, молодой человек схватил сумку и выбежал на платформу станции метро "Кузьминки", после чего скрылся", – сказал он.

Васенин отметил, что в сумке 73-летней женщины находились банковская карта, 3 тысячи рублей и личные вещи. Полицейским удалось оперативно установить личность злоумышленника и задержать его на станции "Нижегородская". Им оказался 18-летний житель Москвы.

Отмечается, что подозреваемый выбросил похищенную сумку, забрав деньги. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ ("Кража"). Суд назначил ему меру принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее правоохранители задержали подозреваемого в краже телефона у пассажирки столичного метро. Уточняется, что инцидент произошел на красной ветке метро – между станциями "Чистые пруды" и "Библиотека имени Ленина". Смартфон у женщины находился в кармане. Мужчина это заметил и, воспользовавшись большим скоплением пассажиров вокруг, вытащил его.

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