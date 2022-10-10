Полиция задержала 57-летнюю женщину за кражу зеркал с автомобилей на 547 тыс руб в Москве

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Сотрудники отдела уголовного розыска задержали 57-летнюю подозреваемую в краже боковых зеркал с 14 автомобилей общей стоимостью 547 тысяч рублей в Басманном районе Москвы. Об этом сообщает официальный сайт главка МВД РФ по столице.

"Предварительно установлено, что злоумышленница, находясь в ночное время на улице Госпитальный Вал, демонтировала с припаркованных иномарок зеркала заднего вида, после чего вместе с похищенным имуществом скрывалась. В территориальный отдел МВД от пострадавших граждан поступило 14 заявлений. Общий материальный ущерб составил 547 тысяч рублей", – поделился начальник управления информации и общественных связей главка МВД РФ по Москве Владимир Васенин.

Он добавил, что похищенные зеркала злоумышленница продала. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ ("Кража").

Ранее правоохранители задержали подозреваемого в краже телефона у пассажирки столичного метро. Инцидент произошел на красной ветке метро – между станциями "Чистые пруды" и "Библиотека имени Ленина". Смартфон у женщины находился в кармане. Мужчина это заметил и, воспользовавшись большим скоплением пассажиров вокруг, вытащил его.

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