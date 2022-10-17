В Таджикистане ведут проверку на причастность сограждан к теракту под Белгородом

Фото: ТАСС/Нозим Каландаров

Власти Таджикистана начали проверку сообщений о причастности граждан страны к теракту на полигоне в Белгородской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД Таджикистана.

"Посольство в Москве пытается установить причастность граждан Таджикистана к инциденту", – прокомментировали в ведомстве.

По данным источников РБК, стрельбу на военном полигоне в Белгородской области открыли граждане Таджикистана Аминзод Тоджиддин и Мехроб Рахмонов 1999 и 1998 годов рождения соответственно. Они были мобилизованы военкоматом Чертановского района Москвы.

Как сообщили изданию информированные лица, 11 октября мужчины прибыли в военную часть села Солоти Валуйского городского округа.

Инцидент произошел 15 октября. В результате стрельбы погибли 11 человек, еще 15 были госпитализированы с ранениями, сообщили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве сообщили, что террористы открыли огонь из стрелкового оружия по военнослужащим, добровольно изъявившим желание принять участие в специальной военной операции на Украине. Отмечалось, что оба террориста были уничтожены ответными выстрелами.

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