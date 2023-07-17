Сенатор Крыма заявила, что все конструкции Крымского моста находятся на своих опорах

Фото: телеграм-канал SHOT

Все конструкции Крымского моста находятся на своих опорах, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Об этом сообщает РИА Новости.

"Все конструкции моста находятся на своих опорах. Всех негодяев, мешающих людям спокойно жить, пытающихся причинить вред людям, накажем", – сказала она.

Сенатор добавила, что летний сезон на полуострове не будет отменен, а правоохранительные органы, прибывшие на место происшествия, работают четко и слаженно.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в ночь на 17 июля на Крымском мосту, в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края, произошло ЧП. Туристов и жителей Крыма призвали выбирать альтернативные маршруты через новые регионы РФ.

В результате происшествия погибли мужчина и женщина – жители Белгородской области. Также пострадала их несовершеннолетняя дочь.

Руководство Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю направило на место происшествия специально созданную группу, в ее состав вошли следователи по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты.



Крымский мост закрыли из-за ЧП