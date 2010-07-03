Пять автомобилей столкнулись в Подмосковье

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Пять автомашин столкнулись в Наро-Фоминском городском округе в Подмосковье, пострадали три человека.

Как рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе регионального управления МВД, авария произошла на 72 километре Киевского шоссе.

Отмечается, что водитель грузового автомобиля в попутном направлении совершил столкновение с тремя легковыми автомашинами.

При этом одна из легковушек выехала на встречную полосу и столкнулась с еще одной машиной. Устанавливаются обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что пять человек пострадали при столкновении двух легковушек на юго-западе столицы.