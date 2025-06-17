В Перми неизвестный выстрелил девушке в глаз из пневматики

Фото: телеграм-канал "ЧП Пермь"

Девушке во время пробежки в Перми неизвестный выстрелил в глаз из пневматического оружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевой главк МВД России.

По данным ведомства, инцидент произошел в сквере на улице Макаренко. Как указывалось в соцсетях, скорую помощь пострадавшей вызвали прохожие. В больнице врачи провели срочную операцию и извлекли из глаза пермячки металлическую пулю.

"В отдел полиции Мотовилихинского района Перми поступило сообщение от местной жительницы 1995 года рождения о том, что неизвестный травмировал ей глаз. По данному факту проводится проверка", – отметили в министерстве.

Ранее в Барнауле двое молодых людей открыли стрельбу из пневматической винтовки по детской площадке, где играли несовершеннолетние. В результате пострадал 15-летний ребенок.

Спустя время злоумышленники были задержаны и доставлены в отдел полиции. Как выяснили правоохранители, в момент произошедшего граждане были в нетрезвом состоянии.