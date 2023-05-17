Ереван заявил об обстреле армянских позиций со стороны ВС Азербайджана

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Вооруженные силы Азербайджана обстреляли позиции армянской армии, в результате чего были ранены военнослужащий и фельдшер. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

"17 мая в районе 16:15 (около 15:15 по мск. – Прим. ред.) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянской позиции в направлении Сотка, в результате чего ранение получил военнослужащий МО РА. Затем подразделения ВС Азербайджана открыли огонь в направлении машины скорой помощи, перевозившей раненного военнослужащего. В результате ранение получил также фельдшер", – отметили в уведомлении.

Как указали в ведомстве, армянская сторона дополнительно проинформирует о состоянии раненых.

Ранее в Минобороны Армении сообщили о снижении напряженности в районе села Сотк Гехаркуникской области. При этом в ведомстве подчеркнули, что ВС Азербайджана продолжают вести огонь в направлении армянских позиций. Отмечалось, что подразделения ВС Армении принимают соответствующие меры.