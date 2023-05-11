В Минобороны Армении сообщили о снижении напряженности в районе села Сотк

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В Минобороны Армении сообщили, что напряженность на границе с Азербайджаном в районе армянского села Сотк Гехаркуникской области значительно снизилась, передает ТАСС.

Как ранее подчеркнули в военном ведомстве, подразделения ВС Азербайджана продолжают вести огонь в направлении армянских позиций. Подразделения ВС Армении принимают соответствующие меры.

Уточнялось, что противник ведет огонь из артиллерийских и минометных средств. По состоянию на 08:00 ранения получили трое армянских военнослужащих. Также говорится, что ВС Азербайджана открыли огонь по машине скорой помощи, в которой находился раненый.

Также в Минобороны Армении опровергли сообщения азербайджанских СМИ о том, что армянская армия якобы использует иранские беспилотники. В ведомстве подчеркнули, что на вооружении ВС Армении иранских беспилотников нет.