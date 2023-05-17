Полиция задержала владельцев телеграм-каналов, вымогавших деньги под угрозой компромата

Сотрудники МВД РФ задержали подозреваемых в вымогательстве под угрозой размещения недостоверных компрометирующих материалов в сети региональных телеграм-каналов. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Учетные записи администраторов регистрировались на сим-карты операторов мобильной связи Украины, Черногории, Словении и Испании. Для привлечения аудитории эти ресурсы получали яркие и "токсичные" наименования. Публикуемые материалы содержали недостоверные сведения, дискредитирующие региональных руководителей и крупных предпринимателей", – приводит заявление официального представителя МВД РФ Ирины Волк пресс-служба ведомства.

По данным следствия, сетка телеграм-каналов освещала общественно-политическую повестку крупных регионов России.

В результате оперативно-разыскных мероприятий были задержаны диджитал-директор PR-агентства, а также заместитель начальника отдела федерального государственного унитарного предприятия. Впоследствии полицейские также арестовали профессионального журналиста, который писал тексты, отметили в заявлении.

Трое задержанных были заключены под стражу. Им предъявили обвинения по пункту "б" части 3 статьи 163 Уголовного кодекса РФ ("Вымогательство").

Во время обыска в офисе подозреваемых был обнаружен криптокошелек, денежные средства, мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, а также сим-карты, включая иностранных операторов.

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