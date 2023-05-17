Обломки дрона нашли в лесу в Калужской области – СМИ

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Обломки беспилотника обнаружили в лесополосе возле села Тарутино Калужской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Уточняется, что их нашли накануне вечером. По предварительным данным, боеприпасов на дроне не было.

Собранные детали вывезли, чтобы силовики могли обследовать их в стационарных условиях.

В апреле в разных районах Подмосковья нашли три упавших квадрокоптера с камерами и микрофонами без опознавательных знаков. Один из них обнаружили в Богородском округе, в четырех километрах от места падения украинского беспилотника самолетного типа со взрывчаткой.

За день до этого нашли еще два аналогичных дрона в других районах Московской области. Все квадрокоптеры направили на экспертизу.