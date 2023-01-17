Более 320 человек эвакуировали из школы на севере Москвы из-за короткого замыкания

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Более 320 человек эвакуировали из школы № 1252 в столичном районе Сокол из-за короткого замыкания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

"Произошло короткое замыкание в электросушилке без последующего горения в средней школе № 1252 в Малом Песчаном переулке", – заявил представитель служб.

Он отметил, что всего из корпуса вывели 325 человек. Никто из них не пострадал.

Ранее из-за угрозы взрыва эвакуировали народ из кинотеатра "Иллюзион" на Котельнической набережной. Специалисты, в том числе кинологи, обследовали здание на предмет наличия взрывных устройств, однако ничего не обнаружили.

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