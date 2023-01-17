Тела 22 погибших в авиакатастрофе в Непале передали родственникам

Фото: ТАСС/AP Photo/Yunish Gurung

Управление гражданской авиации Непала рассказало, что тела 22 погибших в результате авиакатастрофы были переданы родственникам. Об этом ведомство написало в Twitter.

"Из 72 находившихся на борту воздушного судна людей обнаружены тела 70 человек. 22 тела переданы семьям и родственникам погибших в Покхаре", – говорится в публикации.

Управление также отметило, что еще 25 тел перевезли в Катманду.

О крушении воздушного судна стало известно 15 января. На борту самолета находились 72 человека, все они погибли.

Позднее выяснилось, что среди пассажиров находились четверо граждан РФ. Информацию об их смерти подтвердил посол России в Непале Алексей Новиков.

По словам сотрудника Управления гражданской авиации Непала Гьянендры Бхула, причиной авиакатастрофы могла стать техническая неисправностью самолета.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело для установления обстоятельств крушения самолета.

В Сети появились кадры последних секунд полета самолета перед крушением в Непале

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