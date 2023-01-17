Американец купил склад и обнаружил в нем останки пропавшей 12 лет назад семьи – СМИ

Фото: depositphotos/Stringer_Image

Житель США выкупил заброшенную складскую ячейку в Сиэтле и случайно раскрыл убийство 12-летней давности. Об этом сообщает издание LADbible.

Джордж Геннаи надеялся, что в ячейке хранятся ценные вещи, кроме того, он хотел узнать, почему она оставалась нетронутой более 10 лет, хотя за нее продолжали платить, говорится в публикации.

После покупки склада мужчина начал его расчищать. Спустя некоторое время он почувствовал неприятный запах. Его источником оказался мусорный пакет, в которой лежал человеческий череп. Американец сразу же сообщил о находке в полицию.

"Бригаде медиков удалось опознать тела 36-летней Барбары Бендер и двух ее сыновей, пропавших без вести 12 лет назад. Бендер вместе с 15-летним Марком и восьмилетним Брайаном были убиты ударами по голове. Полиция также нашла в шкафчике топорик с кровью и волосами", – говорится в сообщении.

По данным журналистов, Барбара Бендер за день до своего исчезновения подала на развод с мужем. Полицейские отыскали его и выяснили, что именно он все это время арендовал ячейку. Уточняется, что мужчина признался в убийстве.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге во время проведения работ по устранению прорыва трубы обнаружили костные человеческие останки. Они были направлены на судебно-медицинскую экспертизу. По данным СМИ, речь идет о человеческом черепе с отверстием.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!