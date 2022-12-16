Более 30 пистолетов, автомат и боеприпасы найдены в квартире в Подмосковье

Фото: МВД России

Сотрудники полиции совместно с ФСБ задержали подозреваемого в незаконном хранении оружия в подмосковном поселке Томилино. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В квартире мужчины обнаружены более 30 пистолетов, автомат Калашникова, пистолет-пулемет Судаева, патроны и порох. Волк рассказала подробности задержания злоумышленника.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий в поселке Томилино городского округа Люберцы сотрудники полиции обнаружили в квартире фигуранта боевой пистолет ТТ, а также охолощенный пистолет Макарова и учебный пистолет ТТ, переделанные для стрельбы боевыми патронами", – отметила представитель ведомства.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в 31 регионе России 68 подпольных оружейников, в результате спецоперации изъято более 300 единиц огнестрельного оружия и около 20 килограммов взрывчатки. Среди изъятого – 150 пистолетов и револьверов, 114 винтовок, карабинов и ружей, 22 автомата, 14 пистолетов-пулеметов, 3 пулемета.

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