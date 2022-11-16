СК завел дело о незаконном привлечении к уголовной ответственности Кадырова и Суровикина

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следственный комитет России возбудил дело о незаконном привлечении к уголовной ответственности на Украине главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Кроме того, ГСУ СК России расследуется также уголовное дело в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности командующего группировкой сил в зоне спецоперации Сергея Суровикина.

Накануне СБУ Украины объявила Кадырова в розыск. Его хотят привлечь по двум статьям, в том числе за ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий. За такое по украинскому УК предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

В свою очередь, Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на объявление его в розыск на Украине. Он заметил, что Служба безопасности Украины никак не может найти его, хотя он продолжает находиться в Грозном. Чеченский лидер предложил украинской стороне назвать время и место встречи.

Песков прокомментировал объявление в розыск на Украине ряда чиновников РФ

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