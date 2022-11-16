Фото: ТАСС/DPA/Soeren Stache

Трое арестованных в египетской Александрии моряков вернутся в Москву 17 ноября, передает РИА Новости со ссылкой пресс-службу Южной территориальной организации Российского профсоюза моряков.

При этом остальные двое в настоящее время остаются в Египте. Среди них – капитан судна и старший помощник.

По данным Генконсульства РФ, моряки судна Soy под флагом Коморских островов были задержаны 4 ноября. По предварительной информации, это произошло из-за того, что на грузовом корабле были найдены медицинские препараты, содержащие наркотические вещества.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила об освобождении моряка, удерживаемого на Украине. Она уточнила, что его держали на судне "Рондо" в Измаиле.

По словам омбудсмена, в настоящее время мужчина находится в России, ему оказывается медицинская помощь.



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