9-летний ребенок прожил в собачьем вольере семь месяцев в США

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Родители выгнали 9-летнего ребенка жить в собачий вольер в штате Кентукки в США. Об этом сообщает Daily Mail.

Ребенка в клетке заметил житель Лексингтона. Он вызвал полицию и рассказал, что ночью мальчик спал на улице. Прибывшие правоохранители обнаружили школьника в вольере. Он сидел без обуви, в тонкой футболке и джинсах.

Родители рассказали, что выгнали сына в собачий вольер, потому что ему не хватило комнаты в доме. Они выдали ему два одеяла, пальто, толстовку, ботинки, две рубашки с короткими рукавами и пару штанов. При этом одежда была мокрая, а температура на улице опустилась до -2 градусов.

Известно, что в вольере ребенок провел семь месяцев. Мальчика доставили в больницу, его здоровью ничего не угрожает.

В семье воспитывались еще пятеро детей. Их родителей и тетю матери арестовали.

Ранее сообщалось, что двухлетний мальчик два дня провел в закрытом на замок неотапливаемом доме без еды в селе в Туве. Его 40-летняя мать в это время находилась в лечебном учреждении, а отец с 11 по 13 ноября распивал спиртные напитки. В доме ребенок находился один. В отношении отца мальчика возбудили уголовное дело по статье 125 Уголовного кодекса РФ ("Оставление в опасности").



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