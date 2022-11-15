В Благовещенске заметили раздетого и босого ребенка

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Раздетого и босого мальчика обнаружили в Благовещенске. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области.

По данным местных СМИ, мальчика заметили днем 15 ноября в районе пятой стройки. Очевидцы рассказали, что ребенок около семи лет забежал в магазин в одних штанах. Мальчика остановили свидетели, которые вызвали правоохранителей и скорую помощь. Позже, поведали очевидцы, пришла нетрезвая мать мальчика.

По факту опубликованной в СМИ информации следователи организовали проведение доследственной проверки. Они оценят поведение родителей или лиц, которые воспитывают ребенка.

"Также будут изучены семейно-бытовые условия, в которых воспитывается ребенок, а также объем принимаемых мер со стороны органов системы профилактики правонарушений в отношении несовершеннолетних", – говорится в сообщении.

Ранее правоохранители обнаружили двухлетнего мальчика в закрытом на замок неотапливаемом доме без еды в селе в Туве. Мать мальчика находилась в леченом учреждении, а его отец с 11 по 13 ноября распивал спиртные напитки.

В отношении отца возбудили уголовное дело по статье 125 Уголовного кодекса РФ ("Оставление в опасности").



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