Надувная тыква перегородила проезжую часть в США и "атаковала" полицейского

Фото: bbc.com

Полицейский из американского штата Огайо был "атакован" гигантской надувной тыквой, когда тот пытался убрать ее с дороги, кадры произошедшего представила BBC.

По данным СМИ, 14 октября в полицию пригорода Кливленда обратились с необычной жалобой – тыква огромных размеров перегородила местным жителям проезжую часть. На место ЧП прибыл офицер, который попытался сдвинуть тыкву с дороги, однако почти сразу же она упала на него.

Позже другой полицейский пришел на помощь, и в результате никто не пострадал. Тыкву же вернули владельцам.

Ранее британский фермер Ян Нельсон собрал из тыквы мозаику "Битлджуса". По словам мужчины, тема для мозаики была выбрана в рамках голосования, в результате которого свыше 70% респондентов отдали предпочтение "Битлджусу". После этого фермер вместе со своими коллегами приступил к созданию работы.

Пока неизвестно, сможет ли мозаика побить мировой рекорд, установленный в прошлом году, когда с помощью тыквы было создано изображение Джека Скеллингтона из "Кошмара перед Рождеством".