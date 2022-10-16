Гладков выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе на военном полигоне

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выразил соболезнования близким погибших при теракте на полигоне региона, который произошел накануне, 15 октября. Об этом он написал в личном телеграм-канале.

"Хотел выразить всем семьям погибших слова утешения и соболезнования. Мы с вами. Все, что зависит от нас, мы поможем тем, кто сейчас находится в наших больницах", – написал глава региона.

Гладков подтвердил, что среди раненых и погибших нет жителей Белгородской области. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Накануне министерство обороны РФ сообщило, что два террориста совершили нападение на военнослужащих на полигоне в Белгородской области. По данным ведомства, погибли 11 человек, 15 получили ранения.

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