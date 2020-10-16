Три уголовных дела возбудили против участника дорожного конфликта в Балашихе

Фото: скриншот видео ГУ МВД России по Московской области

Участник дорожного конфликта в городском округе Балашиха стал фигурантом трех уголовных дел, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

В отношении 23-летнего уроженца ближнего зарубежья возбуждены уголовные дела по статьям "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью", "Умышленные уничтожение или повреждение имущества" и "Хулиганство".

12 октября в полицию обратился местный житель, который сообщил, что на Леоновском шоссе у него произошел конфликт с другим водителем. В результате инцидента мужчина получил травмы, также ему разбили стекло автомобиля и угрожали убийством.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели подростка после драки в Москве. Тело подростка 2005 года рождения было обнаружено 13 октября во дворе дома в районе Южное Бутово.