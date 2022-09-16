Школа № 1518 на проспекте Мира работает в обычном режиме, пожара нет – директор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Экстренные службы не обнаружили задымления и возгорания в школе № 1518 на северо-востоке Москвы, школьники вернулись к занятиям, заявила директор учебного учреждения Марина Фирсова. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По ее словам, утром в столовой школы сработала пожарная сигнализация, после чего администрация немедленно организовала эвакуацию всех детей и сотрудников.

"В результате произошедшего никто не пострадал. На место оперативно прибыли специалисты экстренных служб, которые тщательно обследовали здание и установили, что никакого возгорания и задымления в нем нет. После этого ребята вернулись в школу, занятия продолжаются в обычном режиме", – сказала Фирсова.

Она отметила, что руководство школы проведет проверку системы пожарной безопасности.

Утром 16 сентября учеников и персонал школы № 1518 на проспекте Мира эвакуировали в связи с замыканием. По данным экстренных служб, из здания вывели 400 человек. Отмечалось, что прибывшие на место пожарные не обнаружили возгорания.