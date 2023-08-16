Глава ростовского Зернограда сообщила о диверсии на городском водоводе

Фото: телеграм-канал SHOT

Неизвестные злоумышленники намеренно повредили водовод в Зернограде Ростовской области. Глава местной администрации Ирина Полищук рассказала о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

По ее словам, 15 августа представители жилищно-коммунального комплекса заметили, что параметры работы магистрального водовода изменились.

"Сегодня при обследовании они поняли, что это диверсия, потому что это не просто порыв, а ездила техника и начала копать, искать наш водовод, чтобы его повредить", – объяснила она.

Полищук также подчеркнула, что написала заявление в полицию. На данный момент поломка устранена, резюмировала она.

Ранее сообщалось об утечке, которую обнаружили на теплосети в Северном Чертанове в районе дома № 1, корпуса 1. Энергетики смогли ее локализовать.

Специалисты обнаружили поврежденный участок в ходе работ по подготовке к зимнему периоду. В ведомстве уточнили, что перебоев в системе водоснабжения не было.



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