Мать девочки, спасенной с девятого этажа в Дагестане, была в момент ЧП в ночном клубе

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Мать 4-летней малышки, которая оказалась на подоконнике окна 9-го этажа дома в Каспийске, была в момент происшествия в ночном клубе. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Дагестану.

По информации следователей, 26-летняя женщина 14 августа приблизительно в 02:30 уложила девочку спать, а сама потом уехала отдыхать в ночной клуб Махачкалы со своей сестрой.

Примерно в пять часов утра малышка проснулась, а матери дома не обнаружила, поэтому решила залезть на окно, которое оказалось открытым. В результате ребенок вышел на наружный карниз окна, где простоял около 30 минут, пока ее не спас сосед и полицейские.

В связи с этим следователи завели на женщину уголовное дело, которая бросила дочь одну в опасности (статья 125 УК РФ). Теперь ей могут назначить до года лишения свободы. Пока СК продолжает расследовать дело, малышка еще живет с матерью.

Ранее девочку на подоконнике спаслипрохожие. На место приехали сотрудники правоохранительных органов, которые вместе с местными гражданами сняли ребенка с карниза. В квартире никого из взрослых на момент происшествия не было, но внутри нашли еще одного ребенка постарше.

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