Пожар на складе в Норильске локализовали на площади 1,2 тысячи "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарным удалось локализовать возгорание на складе в Норильске на площади 1,2 тысячи "квадратов". Главное управление МЧС России по Красноярскому краю рассказало о происшествии в своем телеграм-канале.

"В 14:48 (10:48 по московскому времени. – Прим. ред.) пожар локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Тушение осложняется высокой горючей загрузкой и сильными порывами ветра", – сообщается в публикации.

Ранее стало известно о пожаре на складе пиломатериалов в Норильске. Огонь распространился на площади около 1,2 тысячи "квадратов". По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

В борьбе с огнем были задействованы 38 человек и 13 единиц специальной техники. От подразделений МЧС России направили 14 человек и четыре единицы техники.

Глава города Дмитрий Карасев уточнил, что возгорание произошло на Октябрьской улице. Дорога в одну сторону оказалась перекрыта. Мэр также указал на отсутствие угрозы распространения огня на жизненно важные объекты.



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