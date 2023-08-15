Пожар в многоквартирном доме в Красноярске потушили

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Пожарные ликвидировали возгорание в многоквартирном жилом доме в Красноярске. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

"Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в тушении пожара были задействованы 71 человек личного состава и 20 единиц техники.

Пожар в пятиэтажке в переулке Маяковского в Красноярске произошел в ночь на 15 августа. Там горела кровля на площади 500 квадратных метров.

До приезда спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 138 человек, в том числе 11 детей.

По факту происшествия проверку организовала прокуратура. Согласно предварительной версии, причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки.



Пожар площадью 500 "квадратов" произошел в многоквартирном доме в Красноярске