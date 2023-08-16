Пожар на площади 1,2 тыс "квадратов" произошел на складе пиломатериалов в Норильске

Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Пожар на складе пиломатериалов вспыхнул в Норильске на площади около 1,2 тысячи "квадратов". Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

"Площадь пожара составляет 1 200 квадратных метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Информация уточняется", – говорится в сообщении.

К ликвидации огня привлекли 38 человек и 13 единиц техники. От подразделений МЧС России направили 14 человек и 4 единицы техники.

Мэр города Дмитрий Карасев в своем обращении к жителям добавил, что ЧП произошло на Октябрьской улице. По его словам, погибших и пострадавших не выявили.

"Угрозы распространения огня на жизненно важные объекты тоже нет. Пожар находится под контролем. Но необходимо принять вынужденные меры – дорога по Октябрьской улице перекрыта в одну и в другую сторону", – поделился он в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в переулке Маяковского в Красноярске произошел пожар. Там воспламенилась кровля на площади 500 квадратных метров. В тушении были задействованы 71 человек личного состава и 20 единиц техники.



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