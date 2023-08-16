Полиция Приморья объявила награду в 200 тысяч рублей за сведения о повредивших флаги РФ

Фото: телеграм-канал "Полиция Приморья prim_police"

Полиция Приморского края объявила вознаграждение в размере 200 тысяч рублей за информацию о причастных к повреждению российских флагов на месте захоронения во Владивостоке участников СВО. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального УМВД.

Сотрудники полиции установили, что преступление было совершено в ночь с 2 на 3 июля этого года на месте захоронения погибших на Морском кладбище.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Надругательство над государственным флагом РФ". В данный момент правоохранители проводят оперативно-разыскные мероприятия и устанавливают личности злоумышленников.

Гражданам, владеющим необходимой информацией о причастных к инциденту, просят обратиться по телефонам: 8 (984) 143- 78-11, 8 (914) 343-69-49, 02 или 102.

Ранее сообщалось, что в Хельсинки во время массовых шествий сожгли российский флаг. Инцидент произошел в столице Финляндии 6 декабря прошлого года во время празднования Дня независимости республики.

В российском дипведомстве заявили, что такие действия рассматриваются в Москве как беспрецедентный недопустимый акт надругательства над государственным символом РФ.