СК возбудил дело из-за невыплаты зарплаты более чем 60 сотрудникам фирмы в Москве

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Следователи возбудили уголовное дело по факту многомесячной невыплаты зарплаты более чем 60 работникам ООО "Каскад-Инфра" в Москве. Об этом столичный главк СК РФ сообщил в телеграм-канале.

По данным ведомства, с декабря 2023 года по март 2024-го руководство компании, имея денежные средства, не выплатило зарплату более чем 60 сотрудникам "из корыстной заинтересованности". Правоохранители проводят комплекс следственных действий, изучают финансово-хозяйственную деятельность общества, устанавливают других работников, которым не выплатили зарплату, а также принимают меры для возмещения причиненного вреда потерпевшим.

Ранее сообщалось, что при задержке зарплаты работник может обратиться в контролирующие органы. Например, в комиссию по трудовым спорам, профсоюз, государственную трудовую инспекцию, прокуратуру и суд. Если же работодатель задержит выплату зарплаты на срок более 15 дней, то сотрудник вправе приостановить работу, рассказала замруководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.