Пожар произошел около военного аэродрома Харир на севере Ирака

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Крупное возгорание произошло около военного аэродрома Харир на окраине Эрбиля на севере Ирака. Об этом сообщает агентство Shafaq news со ссылкой на источник.

Причины пожара пока не известны. На место выехали пожарные для ликвидации возгорания.

В начале июля взрыв произошел на оборонном предприятии компании General Dynamics Ordnance and Tactical Systems в городе Камден американского штата Арканзас.

В результате произошедшего как минимум два человека пострадали, еще один числился пропавшим без вести. По данным СМИ, на этом заводе производились, среди прочего, артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров.